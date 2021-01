Andrea Vasi , consigliere Repubblicano Ravennate, esprime profonda indignazione per le parole espresse dal consigliere Comunale di Lista Per Ravenna nell’ultimo consiglio .

Nel suo intervento, ha oltraggiato non solo la presente compagine repubblicana, ma anche le passate, che con grande dedizione e impegno ora come all’ora si dedicano all’amministrazione della nostra città.

“Le nostre lotte nell’ormai quinto anno di mandato sono tangibili nei cambiamenti, che questa nostra comunità ha visto in più campi, dalla sicurezza, regolamento di polizia Urbana, potenziamento del corpo di polizia, lotta all’abusivismo commerciale nelle spiagge e per ultimo l’arrivo delle telecamere di video sorveglianza imminente nel forese e in città; all’ambiente con la posizione espressa sulla valle della canna e altro .

Oggi lavoriamo instancabilmente per la difesa del nostro porto, del comparto off-shore e della cultura per l’accademia di belle arti con interventi di sostegno locali e nazionali .

Questa è la politica per cui ho operato , per il bene di Ravenna e non per il mio personale interesse.

Orgoglioso di essere repubblicano e convinto del ruolo incisivo che il PRI ha svolto in questa maggioranza.”

Andrea Vasi

Consigliere Comunale PRI