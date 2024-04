“Ravenna prosegue la sua evoluzione in una vivace città universitaria, grazie a progressi concreti volti a garantire ai giovani un ambiente aperto e stimolante in cui l’istruzione e lo sviluppo personale si intrecciano fruttuosamente.

Negli ultimi anni, infatti, il Campus di Ravenna ha assistito ad una crescita costante, sia nel numero di iscrizioni che in quello dei servizi, dimostrandosi sempre più idoneo ad accogliere studenti e studentesse da tutto il mondo attraverso strutture moderne e funzionali. Più precisamente, i progetti in via di sviluppo riguardano nuovi alloggi da aggiungere ai già esistenti, come lo studentato previsto in viale Farini, ma anche aule studio, strutture ricreative e laboratori di ricerca all’avanguardia.

Un esempio di tutto ciò è l’accordo raggiunto con l’Università di Bologna per la destinazione degli spazi dell’ex chiesa di San Nicolò di via Rondinelli annunciato pochi giorni fa dall’assessore con delega all’Università e all’istruzione Fabio Sbaraglia. Si tratta di un progetto che prevede uno spazio di 950 mq di biblioteca con aule studio dedicate e ulteriori 300 mq adibiti a punto ristoro.

Non solo: l’offerta formativa della nostra città si è arricchita considerevolmente con l’introduzione di nuovi corsi di laurea, quali Medicina e Chirurgia e Storia, Società e Culture del Mediterraneo, così come di Master ad alta formazione in ambito portuale: spiccano quello in Diritto Marittimo e Portuale e il recentissimo corso dedicato alla Transizione Digitale nella Logistica. Tutti percorsi interdisciplinari che mirano a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, promuovere l’innovazione e, soprattutto, offrire una formazione solida e capillare.

È indubbio che grazie alla sua crescente reputazione accademica, oltre che alla qualità della vita, la nostra città attiri sempre più studenti internazionali, promuovendo lo scambio interculturale e la comprensione globale.

In questo senso, siamo orgogliosi dell’impegno profuso dall’amministrazione per rendere Ravenna un luogo sempre più accessibile per gli studenti e le studentesse universitarie.

Infatti, mentre in gran parte d’Italia si rilevano città universitarie carenti di spazi per studenti e vittime di continue crisi abitative, Ravenna gioca d’anticipo e si attrezza per prevenire queste problematiche, creando, ad esempio, nuovi spazi dove poter accogliere i sempre più numerosi universitari pronti a spostarsi in città.

Come Giovani Democratici proseguiremo, insieme al Partito Democratico e ai suoi rappresentanti in Giunta e Consiglio comunale, lungo questa traiettoria, mantenendo l’impegno preso con i nostri concittadini per l’eccellenza accademica, l’innovazione e la diversità, continuando, inoltre, ad incentivare i rapporti tra l’amministrazione e il corpo studentesco. L’obiettivo è una collaborazione costante e proficua per migliorare il campus ravennate e contribuire al futuro dell’istruzione superiore nella regione e oltre.”

Giovani Democratici Ravenna