L’istituto comprensivo “Faenza – San Rocco” ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale della Disabilità ispirandosi alla cultura finlandese e al concetto di Sisu. Questo termine intraducibile rappresenta la capacità di affrontare le avversità, resistere e rialzarsi con determinazione, affrontando le sfide della vita come opportunità invece che come ostacoli insormontabili.

“Per vivere secondo i dettami della Sisu, l’importanza del benessere fisico e mentale viene sottolineata attraverso la cura di una sana alimentazione, camminate nella natura e il valore del riciclo. In questo spirito, tutte e tre le scuole dell’istituto hanno sviluppato il tema praticando una camminata consapevole nel parco della scuola, seguendo l’approccio dell’outdoor education, e realizzando percorsi articolati.

La scuola secondaria Bendandi ha approfondito l’argomento con giochi di fiducia e attività che mettessero in evidenza le esperienze che, per i ragazzi, rappresentano insegnamenti con una mentalità costruttiva. In particolare, si è scelto di focalizzarsi sugli eventi che hanno colpito la città di Faenza, tramite testimonianze di insegnanti e documenti video ed oggetti recuperati dal fango. Questo ha permesso di riflettere sul fatto che nei momenti difficili si affrontano i limiti emergendo talenti e capacità di reagire. Uno splendido murales realizzato dagli studenti nella piazza di Faenza ha fornito uno sfondo ideale per raccogliere i pensieri e i sentimenti dei ragazzi.

La scuola primaria ha sviluppato il tema attraverso la lettura di storie e la ricerca di attività focalizzate sulla mentalità di crescita e la resilienza. Ogni classe ha elaborato un progetto originale esposto nell’atrio dei plessi Martiri di Cefalonia e De Amicis. Durante la giornata, i bambini hanno affisso su un grande pannello un oggetto magico di buon auspicio, ispirato all’esoterismo che accompagna la caccia all’orso finlandese, realizzato con elementi naturali trovati nel parco.

Anche i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Stella Polare hanno partecipato alle celebrazioni, ascoltando storie di coraggio, abbracciando gli alberi e raccogliendo materiali nel giardino. Ogni sezione ha creato il loro “L’orsetto acchiappacoraggio” utilizzando tecniche diverse, poi appeso nel salone della scuola e accompagnato da riflessioni sulle paure e canzoncine a tema.

“Le recenti vicende che hanno colpito la città hanno mostrato la capacità dei cittadini di reagire in modo positivo e costruttivo nella comunità e per la comunità. Oggi, la perseveranza rappresenta il punto focale su cui concentrarsi e mantenere vivo, nella prospettiva di cercare il benessere e ricostruirlo.

Questa giornata ricca di esperienze straordinarie, condivisa con il Presidente del Consiglio Comunale, Niccolò Bosi, ha posto l’attenzione sulla perseveranza, abbinata alla visione della prosperità. Un atteggiamento e un sentimento che combinano la tenacia con la forza di non arrendersi, consentendo di combattere le grandi battaglie che si svolgono dentro e fuori di noi. Il messaggio per tutti è chiaro: ‘TROVIAMO INSIEME LA NOSTRA SISU’ “.