“Dopo il successo dello scorso anno che ha visto una partecipazione incredibile di più di 50 persone da tutto il nord Italia, Domenica 25 agosto 2024, il Giardino delle Luppole a Grattacoppa ospiterà per il secondo anno consecutivo l’atteso evento, imperdibile per tutti gli amanti della birra e della natura: “la Giornata dei Luppoleti Aperti” in collaborazione con il Consorzio Birra Italiana che racchiude i maggiori produttori di luppolo e di birra artigianale in Italia.

Un’occasione unica per scoprire il mondo del luppolo, elemento chiave nella produzione della birra artigianale ma anche per regalarsi un pomeriggio diverso immersi in una cornice informale e amichevole circondati dal verde per riscoprire e stimolare tutti i nostri sensi.

Durante la Giornata dei Luppoleti Aperti, i visitatori avranno la possibilità di esplorare da vicino la coltivazione, guidati tra i filari dal caratteristico profumo e dalle appassionate organizzatrici che condivideranno segreti, curiosità e tecniche di coltivazione di questa pianta straordinaria.

Dalle ore 16 alle ore 20 sarà possibile, previa iscrizione al numero 333.9200589 (Michela) partecipare a tutte le attività previste per la giornata:

Tour guidati tra i filari di luppolo con workshop sensoriali sulla coltivazione del luppolo: i Sensi saranno ammaliati!

Bag di degustazione completa dei prodotti a base di luppolo dell’azienda e 2 birre artigianali locali

Attività didattiche per bambini e adulti in compagnia della Sartoria Creativa ed Emotiva che con colori e altri strumenti magici ci aiuterà nella realizzazione di una opera d’arte a ricordo dell’esperienza.

L’evento è nazionale, organizzato dal Consorzio Birra Italiana e partecipato da oltre 10 aziende agricole sparse in tutta Italia. In Emilia Romagna spetta alle ragazze del Giardino delle Luppole (Società Agricola Bellavista delle sorelle Nati di Grattacoppa -RA-), un gruppo di giovani imprenditrici e agricoltrici che hanno trasformato la loro passione per il luppolo in un progetto di successo. Con dedizione e impegno, stanno contribuendo alla valorizzazione del territorio romagnolo e alla promozione della cultura birraria.

“La Giornata dei Luppoleti Aperti non è solo un evento per gli appassionati di birra, ma anche un momento di aggregazione e sensibilizzazione sul valore della biodiversità e della coltivazione sostenibile. Un’opportunità per far conoscere il luppolo come risorsa del territorio e per supportare le piccole realtà agricole locali” dice Michela ed aggiunge “E’ molto bello vedere l’interesse crescente del territorio a questa nostra esperienza e la voglia di conoscere da più vicino la materia prima che produciamo che ci permette in queste occasioni di creare relazioni e portare belle energie che siamo certe essere anche loro utili per lo sviluppo delle nostre piante”. I 7 Sensi del Luppolo saranno esplorati dalla vista dei filari, liane alte cinque metri e cariche di fiori, dal tatto dei fiori freschi di luppolo quasi pronti per la raccolta, dall’odore della luppolina che dà i suoi aromi alle birre, dal gusto dei prodotti da mangiare a base di luppoli (!), all’ascolto dei racconti delle luppole nel trebbo della campagna. “L’esplorazione però va oltre ai 5 sensi: il sesto senso è legato alle energie sottili e all’ascolto della frequenza del luppolo, tradotta in musica e l’interazione con noi in campo. Il settimo senso lo sviluppiamo in maniera virtuale, attraverso una landing page che racconta i nostri prodotti, nella tracciabilità certificata di ciò che produciamo. Non perdete l’occasione di vivere una giornata immersi nella natura, alla scoperta del luppolo, dei suoi prodotti e della birra 100% italiana. Vi aspettiamo il 25 agosto a Grattacoppa!”. Conclude Michela Nati, imprenditrice agricola che vi accompagnerà in questa esperienza.”