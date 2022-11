A Lugo, si legge e si cammina contro la violenza sulle donne

Domani, 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Lugo prevede diversi appuntamenti tra il centro e le frazioni che culmineranno, alla sera alle 20, con la Camminata in rosso che si svolge in contemporanea in tutti i comuni della Bassa Romagna. A Lugo si parte dal monumento di Baracca e a tutti i partecipanti è richiesto di indossare simbolicamente un indumento o un accessorio rosso.

Alle 15 è prevista la cerimonia presso il Monumento contro i femminicidi collocato al Parco del loto di Lugo.

Alle 16 letture ad alta voce alla galleria del Globo in collaborazione con il gruppo dei volontari della biblioteca Trisi e con la partecipazione delle volontarie dell’associazione Demetra Donne in aiuto.

Alle 17 al centro civico di Bizzuno “Noi ci siamo” con letture di Maria Giulia Orlati a cura di Demetra Donne in aiuto. Interverranno: Mihaela Zota di Demetra, l’avvocato Andrea Valentinotti e la giornalista Monia Savioli.

Le iniziative proseguono anche dopo il 25. Mercoledì 30 novembre nella sala Codazzi della biblioteca Trisi tavola rotonda a cura di Demetra su “La resistenza delle donne e il controllo dei loro corpi”. Martedì 6 dicembre a Voltana, serata contro la violenza sulle donne con Anpi Voltana in collaborazione con la Consulta, la biblioteca Baioni e Demetra.

Bagnacavallo: la Camminata in rosso e altri appuntamenti

Prosegue l’intenso programma di iniziative previsto a Bagnacavallo e nelle frazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Venerdì 25 novembre sono ben quattro gli appuntamenti in calendario.

Si inizierà alle 10 a Villanova con l’inaugurazione di due panchine dedicate all’eliminazione di ogni violenza contro le donne a cura del Consiglio di Zona.

A Bagnacavallo, alle 18.30 si terrà l’open day del corso di difesa personale rivolto alle donne a cura dell’associazione Csks Hiroshi Shirai alla palestra della scuola primaria.

Poi in serata, alle 20 da piazza della Libertà partirà, in contemporanea con gli altri comuni della Bassa Romagna, la Camminata in rosso per le vie del centro storico contro la violenza sulle donne.

All’arrivo della camminata, alle 21.30, ci si sposterà al Teatro Goldoni per “Tamburo rosso”, spettacolo del Valentina Ferraiuolo Trio. Ingresso a offerta libera a favore del centro antiviolenza Demetra donne in Aiuto; prenotazioni su eventbrite.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anpi Bagnacavallo, Aido Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Arci Ravenna, Auser Ravenna Circolo di Bagnacavallo, Avis Bagnacavallo, Cgil Ravenna, Spi Cgil Bagnacavallo, Villanordic Villanova di Bagnacavallo, Demetra Donne in aiuto, Doremi Bagnacavallo.

Sabato 26 novembre ci si ritroverà a Glorie alle 15.30, presso il centro sportivo di via delle Sabbione, per “Oltre… un murales per Elisa”, inaugurazione del murales dedicato a Elisa Bravi e a tutte le vittime di femminicidio, a cura del gruppo “Una panchina per Elisa”.

Concluderà il programma “Lo sport contro la violenza sulle donne”, manifestazione sportiva promossa da Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo martedì 29 novembre alle 20.45.

Una bibliografia sul tema viene proposta dalla Biblioteca Comunale “Taroni”.

Il calendario è curato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune assieme alle associazioni del territorio nell’ambito del coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Ravenna: Le panchine rosse: pedalata di impegno civile per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, la pedalata di FIAB Ravenna sabato 26 novembre sarà una pedalata di impegno civile aperta a tutti. Anche quest’anno collaboriamo alla rassegna “Una società per Relazioni” organizzata dall’Ufficio Politiche di Genere del Comune di Ravenna che coinvolge tante associazioni del territorio con una serie di iniziative lungo l’arco di un intero mese. Noi abbiamo scelto di esserci con la nostra caratteristica, la bicicletta, disegnando un percorso facile di pianura, di ca. 50km, lungo il quale toccheremo alcune delle panchine rosse presenti nel nostro territorio e ci fermeremo per due momenti di riflessione. Partiremo alle 9.00 da Piazza San Francesco di fronte allo IAT: la prima sosta sarà presso la panchina rossa davanti al Carcere di via Port’Aurea a Ravenna. Qui interverrà l’avvocata Cristina Magnani Presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna. La seconda sosta sarà circa a metà percorso presso la panchina rossa del Comune di Massa Castello, posta in ricordo di Elisa Bravi. Qui incontreremo l’Associazione “Una panchina per Elisa”. È troppo importante non spegnere mai i riflettori sulla violenza di genere perché il silenzio uccide due volte. Per questo invitiamo tutti a partecipare con la propria bicicletta, anche solo per i primi chilometri, per fermarci un attimo e riflettere insieme su quella che è diventata un’urgenza della nostra società, con il significativo e doveroso ricordo delle vittime lungo i luoghi delle panchine rosse, simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere.

Faenza: Lion Club Host organizza il Premio Woman Exemplar Award

Il Lions Club Faenza Host organizza, sabato 26 novembre. alle ore 10,00, nella Sala dell’Arengo – Palazzo del Podestà, Il Premio Woman Exemplar Award – Lions Club Faenza Host. La manifestazione è un riconoscimento assegnato, a livello di comunità, a donne straordinarie che hanno aperto nuovi orizzonti, distinguendosi nel loro settore di riferimento (professioni, impresa, volontariato) con passione, entusiasmo, rispetto, ispirazione, determinazione e motivazione.

L’Iniziativa New Voices, afferma il Presidente del Lions Club Marco Spina, promuove la parità di genere e la diversità e mira ad aumentare il numero di donne, giovani adulti e segmenti demografici.

Le donne ancora oggi sono svantaggiate in alcuni settori per opportunità, prospettive e mezzi, rispetto alle loro controparti maschili e diventano vittime di ingiustizie. Il Club ha pertanto valutato l’opportunità di organizzare un’attività promozionale di “figure esemplari” nella Comunità, che possono ispirare le giovani verso percorsi di successo personale, di rispetto e di solidarietà: tale progetto, nell’ambito dell’iniziativa New Voices, prende appunto il nome di Women Exemplar Program.

Tre sono le donne che saranno premiate:

Samantha Casella, è una regista faentina particolarmente orientata nell’indagare il lato oscuro che risiede nel cuore e nella mente dei personaggi. Il suo stile sembra condurre a un viaggio tra i meandri dell’inconscio, dove le atmosfere richiamano a un universo pittorico denso di mistero e oscurità.

Serena Farina, Presidente di ECO Certificazioni, organismo accreditato per la valutazione di conformità, che offre servizi di certificazione, ispezione e omologazione in ambito qualità, sicurezza ed automotive.

Debora Donati, che si è dedicata con ogni energia al progetto “Insieme a Te” (che oggi ha due associazioni. APS e ODV). Con l’aiuto di importanti Aziende sensibili alle tematiche sociali, di Enti Pubblici (Comune di Faenza, Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna) e di numerose Associazioni e volontarie e volontari, nel 2018 è stata inaugurata la “Spiaggia Insieme a Te” a Punta Marina di Ravenna, destinata ad ospitare i malati di Sla e altre persone con disabilità gravi.

Faenza, Onda Rosa: 15 Artiste, Cantautrici, Cantanti e Musiciste insieme per la Giornata contro la Violenza alle Donne

Venerdì 25 novembre dalle ore 21 e 30 al Piccadilly Club di Faenza in Via Cavour 11 arriva Jazz Note Jam Session in Speciale Onda Rosa Indipendente con Ladies Jazz in Jam Session con Giulia Barba al sax alto, Giulia Facco al pianoforte, Diana Paiva Cruz alla batteria, Giulia Birghenti al contrabbasso e altre cantanti e musiciste coordinate dal pianista Matteo Zaccherini.

Ospiti per la Giornata Contro la Violenza alle Donne le artiste faentine; Silvia Wakte, cantautrice, insegnante e leader di diverse formazioni rock, la cantautrice Giorgia Montevecchi, l’artista rock Matilde Montanari, la cantante e direttrice di coro Daniela Peroni, reduce dal successo della sigla della web serie su Wanna Marchi, Gioia Gurioli, spesso in duo con Silvia Valtieri, che ha appena siglato la colonna sonora di un’importante spettacolo teatrale, e Anna e Angela De Leo, le sorelle del duo folk Emisurela esploso quest’anno dopo la vittoria a Il Liscio nella Rete e altre ospiti.

Si esibiranno e/o interverranno e saranno premiate per la loro attività a favore della parità di genere nella musica dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Faenza Milena Barzaglia.

Tra le ospiti invitate ma che non potranno essere presenti per impegni Gloria Turrini e Silvia Valtieri e altre ospiti che stanno confermando in questi giorni per una serata all’insegna della parita’ di genere del contrasto alla violenza contro le donne.

Il Mei prosegue nel suo impegno contro la disparita’ di genere nel settore musicale dopo avere celebrato i dieci anni di Onda Rosa Indipendente a Bologna insieme all’Assessora alla Cultura Elena Di Gioia, la cantautrice Roberta Giallo e la dj e scrittrice Laura Gramuglia attraverso un convegno e un contest tutto al femminile.