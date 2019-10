Gardin Samantha (Lega): “I problemi delle scuole nel comprensorio sono molteplici, la caduta dei calcinacci a Marina non è un avvenimento isolato, per questo motivo è stato depositato un QT per chiedere chiarimenti urgentemente”

I problemi delle scuole nel comprensorio sono molteplici, la caduta dei calcinacci a Marina non è un avvenimento isolato, per questo motivo è stato depositato un QT per chiedere chiarimenti urgentemente” interviene il capogruppo della Lega e segretario provinciale di Ravenna dopo la caduta di alcuni pezzi di soffitto nella giornata di mercoledì nella scuola di Marina di Ravenna.

“Nella giornata di ieri sono caduti alcuni calcinacci, per fortuna senza danni a cose e persone, ma non possiamo pensare che la fortuna assista sempre l’Amministrazione comunale di Ravenna. Se guardiamo ad un passato recente, l’Itis di Ravenna nel 2017 si è allagata prima dal tetto che dalle fondamenta per la pioggia che cadeva. In molte scuole del comprensorio ci sono problemi per finestre che prendono aria e acqua, ci sono crepe nei muri, tinteggiature vecchie di anni, ma l’Amministrazioe nonostante abbia avanzi liberi e spendibili per milioni di Euro non li investe nella sicurezza dei bambini e dei ragazzi. Anzi si perde a reperire fondi per un palazzetto sportivo, invece di costruire una piccola palestra per gli studenti di Castiglione.

Per questo oggi ho depositato un QT al sindaco di ravenna per capire se abbia mai fatto un sopralluogo alle scuole in questi tre anni in cui è sindaco, presidente di provincia, membro atersir, ecc…

Io credo non lo abbia mai fatto ed è facile affermarlo perchè è un anno che la scuola di Savarna manifesta gravi problemi al tetto, ma nulla è stato fatto. La scuola di Savarna, tramite gli insegnanti e l’allora resposabile dell’istituto avevano segnalato i problemi di un’aula. In particolare in questa aula aula ogni volta che piove bisogna mettere i catini per terra e bambini alla fine sono stati spostati in biblioteca. Nei giorni scorsi sono stati segnalati nella stessa scuola dalla nuova dirigente problemi ad un pavimento che si sta abbassando in una aula ai piani superiori, ma a parte un sopralluogo di un tecnico comunale, che si è risolto nel guardare il pavimento, non ha portato a molto altro, visto che non è stato nemmeno ispezionato il contro soffitto nella classe sottostante.”