Ravegnana, Rontini (Pd): “Priorità è la riqualificazione. Il progetto La Pigna comporta espropri di case”

L’inserimento della Ravegnana all’interno del Piano Regionale Integrato dei Trasporti è stato accolto in città come una boccata di ossigeno, ma contemporaneamente è tornato a riaccendere il dibattito sul collegamento fra Ravenna e Forlì e sulle opzioni in ballo: i tempi di intervento sono ancora indeterminati, lunga la lista di lavori da discutere, senza dimenticare la possibilità di costruire una nuova strada. La consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Rontini, presidente della commissione Territorio, ambiente e mobilità che ha approvato il Piano dei trasporti integrato 2025, spiega quali sono gli orientamenti della maggioranza