Tragedia nella mattinata di martedì lungo la Casolana, dove ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Il giovane era in sella ad una moto quando, intorno alle 8, mentre procedeva in direzione di Riolo Terme, si è scontrato frontalmente con un furgone che procedeva in direzione di Casola Valsenio. La moto aveva invaso la corsia opposta nell’intraprendere una curva, il conducente del furgone non è riuscito ad evitare l’impatto. Compito della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ricostruire le cause che hanno portato all’invasione di corsia.

Lo scontro fra i due mezzi è stato molto violento e purtroppo, al loro arrivo, tutti gli sforzi degli operatori del 118 si sono rivelati inutili. Illeso invece il conducente del furgone.