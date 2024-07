La 4° tappa del 35° Giro d’Italia Woman prenderà il via da Imola alle 10.40 di mercoledì 10 luglio, con arrivo previsto ad Urbino ed attraverserà il territorio della provincia di Ravenna lungo l’asse della strada statale n. 9 Via Emilia.

I comuni attraversati saranno Castel Bolognese e Faenza.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla corsa e per predisporre i necessari dispositivi di sicurezza viene prevista la chiusura al traffico del tratto della strada statale n. 9 Via Emilia, con 45 minuti di anticipo rispetto al transito della carovana di gara con riapertura subito dopo il passaggio del veicolo di “fine corsa”, (non appena saranno ristabilite le condizioni di sicurezza per la viabilità). A Castel Bolognese e a Faenza la via Emilia sarà chiusa circa alle ore 10.00-10.15, mentre la riapertura è prevista attorno alle ore 11.15.

Non ci sono strade provinciali direttamente attraversate dalle cicliste, ma in ogni caso saranno interrotti gli sbocchi delle strade provinciali in corrispondenza degli svincoli sulla strada statale n. 9 Via Emilia.

Quindi anche i punti di innesto delle seguenti strade provinciali con la strada statale n. 9 via Emilia saranno temporaneamente bloccati:

S.P. n. 47 Borello;

S.P. n. 306 Casolana Riolese;

S.P. n. 84 Casale;

S.P. n. 29 Di Lugo;

S.P. n. 37 Reda;

S.P. n. 60 Corleto;

La strada provinciale n. 302 Brisighellese Ravennate, la strada provinciale 16 Marzeno, la strada provinciale 73 Santa Lucia, saranno comunque raggiungibili attraverso la viabilità locale, ma subiranno deviazioni di accesso in corrispondenza dello sbocco sulla Via Emilia.

Il traffico potrà usufruire dei percorsi di deviazione sulla viabilità locale.

Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada.

Ulteriori info potranno essere reperite direttamente sul sito del Giro d’Itali Women al seguente indirizzo: https://www.giroditaliawomen.it/