Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, il VicePresidente Alberto Domenicali, il Segretario Generale Giancarlo Bagnariol assieme a tutti i Soci, il Collegio dei revisori ed i Consiglieri della Fondazione si congratulano con Antonio Patuelli per la rielezione alla Presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana, avvenuta oggi durante l’Assemblea nazionale dell’Abi a Roma.

La sua conferma per il sesto mandato, al termine di un anno particolarmente impegnativo e di grandi e difficili sfide per l’Associazione, le banche e l’economia in generale, ribadisce ancora una volta la straordinaria qualità, competenza, equilibrio e passione con la quale Patuelli guida l’Abi ed è sempre più motivo di orgoglio, fiducia e soddisfazione anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che da anni apprezza e sostiene il suo lavoro alla guida del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.