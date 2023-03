“I cooperatori romagnoli esprimono vivo cordoglio per la scomparsa di Ivano Marescotti. Di lui ricordiamo la vicinanza alla Cooperazione, vissuta direttamente in famiglia e attraverso i molti lavori culturali che portò avanti per valorizzare il ruolo e il valore del lavoro cooperativo, in particolar modo quello bracciantile.

Marescotti riuscì a realizzare il suo sogno di diventare attore di fama internazionale, lavorando con tantissimi attori e registi di qualità, sia italiani che stranieri. Ma noi lo ricordiamo soprattutto nella sua veste di grande divulgatore e propugnatore della lingua romagnola, grazie in particolare al felice connubio poesia e teatro che seppe ideare con un altro eccelso romagnolo: Raffaello Baldini.

Con Marescotti scompare un intellettuale a volte scomodo, un autentico romagnolo di quella Villanova di Bagnacavallo che con lui diventò davvero il cuore della Romagna, un uomo che seppe innovare linguaggi e percorsi artistici coinvolgendo sempre i giovani e il territorio.

Un abbraccio commosso alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”Paolo Lucchi

(Presidente Legacoop Romagna)

Mario Mazzotti

(ex Presidente Legacoop Romagna)