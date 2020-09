Il Comune di Faenza informa le famiglie che, per l’anno scolastico 2020/21, la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione può essere presentata a partire dal 16 settembre ed entro le ore 18 del 30 ottobre 2020 esclusivamente online .

Questa modalità, disposta con Delibera di Giunta regionale n. 804 del 06 luglio 2020 (690,25 kB – PDF), consentirà di accelerare l’erogazione del beneficio alle famiglie.

Per prepararsi alla richiesta, si invitano le famiglie a:

attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE 2020 (redditi 2018) in quanto viene richiesto il requisito economico

avere disponibilità di un indirizzo e-mail

avere un numero di cellulare (scheda SIM italiana).

All’indirizzo internet https://scuola.er-go.it è possibile:

scaricare la guida , con tutte le info utili per poter effettuare la registrazione e la conseguente richiesta di contributo tramite il sistema online

effettuare la registrazione per essere pronti, dal 16 settembre, a compilare la richiesta di contributo.

Per informazioni è possibile contattare l’URP della Regione Emilia-Romagna: Numero verde 800 955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30), e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it .

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico ER.GO dirittostudioscuole@er-go.it tel. 051 0510168 (lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30).