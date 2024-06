Girl-up Bootcamp: corso di una settimana per avvicinare le ragazze alle materie tecnico-informatiche

Un corso di una settimana, riservato a ragazze di terza e quarta superiore, per avvicinarsi all’informatica e iniziare a prenderla in considerazione come possibile lavoro futuro. È iniziato a Faenza il Girl-up Bootcamp, un progetto che si inserisce all’interno di una strategia dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con la Regione e l’Università di Bologna, per avvicinare le ragazze alle facoltà STEM (facoltà che hanno alla base materie di studio legate a Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Il progetto è finanziato dai fondi ATUSS (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile).

In Italia, solo 1,5% dei laureati ogni anno esce da una facoltà STEM. Il 13% delle aziende richiede queste figure nel nostro Paese. Il 21% in Europa. La statistica italiana sale però al 75% se si prendono in considerazione solo le grandi aziende. È proprio l’Europa a richiedere queste figure professionali. Saranno il futuro della comunità. In Emilia-Romagna sono 1000 i laureati ogni anno. Lo 0,5% è donna. Per quanto riguarda la sola area informatica, gli iscritti all’anno sono 3.500, solo il 17% sono donne