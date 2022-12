Lunedì 12 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, in Via S. Giovanni Bosco 1, si terrà il C-Lab Day, la presentazione pubblica del percorso e dei progetti dei quattro team ospitati all’interno del pre-incubatore Contamination Lab.

Un evento dove i ragazzi in prima persona racconteranno chi sono, come hanno iniziato, cosa si augurano per il loro futuro nella speranza di essere partecipi nello sviluppo del nostro territorio e di come il Contamination Lab ha contribuito al perfezionamento della loro idea imprenditoriale.

I quattro team che stanno ultimando la loro esperienza formativa avviata a inizio anno sono: MEMORA VIDEO AGENCY, DEFAIENCE, FOORE ANIMATION e AURA. (si veda scheda allegata)

Saranno inoltre presentate le varie attività svolte durante l’ultimo anno e il bando 2023 per ospitare nuovi team con progetti imprenditoriali da sviluppare all’interno del Contamination Lab; a tale riguardo alleghiamo il link alla pagina del sito con tutti i dettagli e i requisiti per partecipare. https://fondazionemontefaenza.it/bando-x-idee-imprenditoriali-2023/