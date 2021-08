131 persone in isolamento fiduciario, una quarantina i positivi, dopo che un gruppo di adolescenti è tornato a casa, a Modigliana, da una vacanza in montagna. Alcuni di questi ragazzi, di ritorno dalla Val d’Aosta, hanno presentato i sintomi da coronavirus e sono risultati positivi ed è così scattata la catena di controlli su tutti in contatti avuti: genitori, parenti ed amici.

“Le notizie che ho ricevuto parlano di casi non gravi e in prevalenza asintomatici.” ha comunicato il sindaco Jader Dardi. Molte delle persone coinvolte erano infatti vaccinate

“Però davvero la situazione non va sottovalutata” aggiunge Dardi. “So quanto è faticoso restare in casa, specie in queste giornate, ma faccio appello alle persone di rispettare le disposizioni che hanno ricevuto per contenere la diffusione.

Abbiamo visto come il virus si diffonde rapidamente con numeri esponenziali, basti pensare che pochi giorni fa non avevamo casi e vogliamo tornare al più presto a quella condizione.”