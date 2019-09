Una domenica all’insegna dell’allegria domenica 22 settembre. Per tutta la giornata lungo Viale Alberti, viale le Corbusier e viale Brunelleschi si alterneranno spettacoli, esibizioni sportive, mercatini, gonfiabili, giochi e tantissime sorprese. Il palco sarà in festa dalle 10 di mattina alle 20 di sera.

Quest’anno la festa dl quartiere Alberti sarà allestita a tema hawaiano.

Ci sarà una gara canina organizzata dall’associazione Clama. Sarà presente tutto il giorno lo stand di Ageop con la sua pesca di beneficenza. Alle 19 come ogni anno la tanto aspettata estrazione della lotteria. Quest’anno i premi in palio sono una tv 43’’, un hoverboard e un week end.

Ci sarà un attenzione particolare conto la violenza; infatti come saprete, in viale le Corbusier è stato piantato un albero in onore di Falcone.Proprio qui attorno all’albero, domenica verrà premiato l’elaborato più rappresentativo presentato dai bambini contro la violenza.