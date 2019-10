Fausto Mazzotti è stato confermato Presidente di Confcommercio Ascom Lugo nella serata di giovedì 17 ottobre durante la prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, appena rinnovato per il quinquennio 2020-2024.

Lughese, 52 anni, diplomato, Fausto Mazzotti, sposato con due figli, è socio e amministratore delle società “Rustichelli Color” e “Color effe”, con sede principale a Lugo in via Piratello e unità locali a Bologna, Molinella, Faenza e Cervia, operante nel settore della commercializzazione di pitture, vernici, intonaci, cartongesso e materiale per l’edilizia leggera.

Fausto Mazzotti è Presidente del Sindacato Ferramenta e Casalinghi di Confcommercio Ascom Lugo dal 2006 e da quell’anno ha ricoperto l’incarico di Consigliere del Comitato di Presidenza, l’organo ristretto di governo dell’Associazione; impegnato nel volontariato parrocchiale, è anche appassionato di sport.

Insieme al Presidente Mazzotti sono stati confermati anche i due Vice Presidenti, Salvatore Cossu, Presidente del sindacato radioelettrici, e Gabriele Ricci Picciloni, Presidente del sindacato articoli per fumatori.

Nella relazione al Consiglio Direttivo che lo ha eletto il Presidente Mazzotti ha assicurato la prosecuzione dell’impegno volto all’arricchimento del ventaglio dei servizi a supporto delle imprese associate, la continuazione delle azioni in tema di riduzione del carico fiscale, lotta all’abusivismo, snellimento della burocrazia, valorizzazione turistica del territorio, revisione della programmazione commerciale e territoriale, valorizzazione dei centri commerciali naturali ed infine la sempre maggiore integrazione sotto il profilo organizzativo con le altre Confcommercio della provincia.

A completare il Comitato di Presidenza gli ulteriori otto componenti, presidenti di altrettanti sindacati di categoria sono: Massimo Chiarini (Tessili e Abbigliamento); Oriano Filippi (Alimentaristi); Marco Marcucci (Ingrosso extra-alimentare); Giuseppe Reggi (Panificatori); Luca Balbi (Pubblici Esercizi); Daniela Dalpozzo (Imprese di Servizi); Galamini Carlo (Generi vari); Irene Minardi (Ingrosso Alimentare).