Domani prenderà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della farmacia denominata Lloyds Farmacia Del Levante, ubicata in via Fornarina 12/b a Faenza, all’interno dell’immobile ASP, un complesso immobiliare ampiamente rinnovato e riqualificato che andrà ad ospitare all’interno numerose attività dedicate alla salute ed alla bellezza.

La Farmacia Del Levante si presenta a tutti gli effetti come una farmacia 4.0 dotata di tutte le più moderne tecnologie sia per i vari servizi alla clientela sia per le consegne domiciliari.

La Farmacia Del Levante, supportata a livello giuridico e fiscale dal dott. commercialista Gian Luca Bertoni dello Studio “Bertoni&Partners” (BCG) con anni di esperienza nella consulenza strategica e nella fiscalità del settore medico e sanitario, è stata una delle prime farmacie, in Italia, aperte sotto forma di società di capitali e sotto l’egida di un importante franchising, il Gruppo internazionale Lloyds, questo per garantire i migliori livelli qualitativi di prodotto ai migliori prezzi di settore.

La farmacia si sviluppa su oltre 200 mq che sono stati adibiti, tramite un percorso emozionale diretto dall’arch. Elena Querzola, a diverse sezioni tematiche ove oltre alla tradizionale vendita di farmaci e parafarmaci, saranno sviluppati vari servizi dalla preparazione di medicinali galenici e magistrali al farmaCup, dalla prestazione di consulenze tramite esperti che saranno presenti in certe giornate dedicate all’area estetica dove potranno essere testati ed applicati trattamenti e prodotti dei più qualificati brand del settore. Di grande utilità ed innovazione la prenotazione dei prodotti via messaggio whatsapp e la consegna a domicilio.

A quanto sopra, si aggiungerà la consulenza specializzata delle dottoresse Laura Bersaglia, Julinda Llanaj e Lora Sangiorgi su omeopatia e fitoterapia, integratori e vitamine, cosmetici e prodotti per la cura e igiene della persona, articoli per mamme e neonati, prodotti veterinari.

Ogni mese una selezione di prodotti in promozione è consultabile sia sul volantino distribuito in città che sul sito www.lloydsfarmacia.it.

La Farmacia Del Levante è affiliata al gruppo Lloyds Farmacie, leader a livello europeo della distribuzione farmaceutica al dettaglio e intermedia e che conta oltre 250 punti vendita in Italia.

Facendo parte di questo network, presso la Farmacia Del Levante è possibile richiedere gratuitamente la Carta Club, che consente di accumulare punti da tramutare in buoni sconto, accumulabili e spendibili presso tutte le Lloyds Farmacie e Farmacie Comunali del gruppo Lloyds in Italia.

La Farmacia Del Levante è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con orario continuato.