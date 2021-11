Fallimenti e procedure concorsuali : nasce a Ravenna un nuovo Osservatorio |VIDEO

È stato firmato oggi presso il Tribunale di Ravenna l’atto di costituzione dell’Osservatorio della Giustizia in materia di procedure concorsuali, nato dalla collaborazione tra Procura, Tribunale, curatori, commissari e avvocati a vario titolo coinvolti nelle procedure concorsuali e prefallimentari. L’Osservatorio consentirà di elevare la qualità dei contributi di ciascuna categoria in esso rappresentata in materia di emersione tempestiva della crisi d’impresa, di migliore tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, di prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti.