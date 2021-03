Da questa sera e fino all’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, il centro di Piazza del Popolo di Faenza verrà illuminato, tra le 18 e le 23, da un fascio di luce di colore rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa è voluta dall’assessora alle Pari Opportunità, Milena Barzaglia, e dall’associazione ‘SOS Donna’, giornata in cui la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, ha terminato le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri.

“Ci troviamo di fronte all’ennesimo femminicidio -dice Milena Barzaglia- e sia come donna che in qualità di amministratore pubblico, provo grande dolore e un forte senso di impotenza. L’omicidio di Ilenia ha sconvolto la nostra comunità e ci impone ancora una volta di non dimenticare di impegnarsi, come persone e come istituzioni, a combattere, giorno per giorno, la violenza sulle donne attraverso azioni culturali ma anche attraverso una protezione attiva. Invito le donne che ogni giorno subiscono violenze, fisiche o psicologiche, a rivolgersi senza alcun timore al nostro sportello donna. Il fascio di luce rossa nella nostra piazza principale vuol essere un segnale in ricordo di Ilenia e di tutte le vittime di femminicidio”.

“La violenza sulle donne, fenomeno sistemico – dicono dal centro antiviolenza Fe.n.ice SOS Donna- è una cartina tornasole di ciò che è l’asimmetria del rapporto tra i generi. Ci stringiamo alle persone care a Ilenia promettendo di mantenere viva la sua memoria”.