Faenza non spegne più le luci di notte. Bertozzi (Fdi): “Ravenna ha salvato Faenza da una figuraccia”

Dopo la retromarcia del Comune di Ravenna, che ha deciso di riaccendere i lampioni in orario notturno, anche il Comune di Faenza ha comunicato la volontà di non spegnere più l’illuminazione pubblica per far fronte all’aumento delle tariffe dell’energia elettrica. Ma mentre a Ravenna i lampioni erano stati effettivamente spenti in questi giorni, Faenza, dopo aver adottato la misura in urgenza lo scorso mese, non aveva poi di fatto oscurato la città. La scelta di staccare la luce non era stata giudicata favorevolmente dalla Questura e dalla Prefettura, dall’opposizione, ma anche dalla stessa maggioranza faentina, dove Italia Viva era risultata critica. Il provvedimento che congela lo spegnimento, però, se da una parte va incontro alle richieste della minoranza, dall’altra espone l’amministrazione ad ulteriori critiche