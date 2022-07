Zona stazione a Faenza nel tardo pomeriggio, due ragazzi sono stati travolti da un furgone mentre attraversavano la via IV Novembre sulle strisce pedonali.

Uno dei due ragazzi è stato trasportato al Bufalini di Cesena, mentre l’altro al Pronto soccorso di Faenza entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto oltre al personale del 118, la Polizia Locale per i rilievi di legge e per gestire il traffico che si è subito congestionato