Nella giornata di domani, venerdì 26 maggio, dalle 16 alle 18 al parco Mita, è in programma un momento di sport e divertimento per le ragazze e i ragazzi (over 13) della città. A impartire le lezioni e a giocare con loro ci saranno le giocatrici, i giocatori e gli allenatori della Virtus Bologna. All’iniziativa sono state invitate le società di basket della città per dare la possibilità di vivere un momento di normalità, divertimento e incontro comunitario in questo momento difficilissimo per la città e per gli adolescenti. Il pomeriggio sarà centrato sullo sport, ma saranno presenti anche gli psicologi della protezione civile disponibili a dare supporto.