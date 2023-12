Ex Farmografica. Dipendenti e sindacati ancora in piazza: “Non ci fidiamo più”. Nuovo incontro in prefettura

Sindacati e lavoratori dall’ex Farmografica di Cervia di nuovo in presidio in piazza dell’Aquila a Ravenna, dopo la decisione della Mayr-Meinhof di avviare, a pochi giorni dal Natale, le procedure di licenziamento degli oltre 90 dipendenti del sito romagnolo. Il classico fulmine a ciel sereno. Il destino dell’ex Farmografica sembrava avviato verso la vendita al gruppo Focaccia. I lavoratori ora dovranno sperare in una transazione in tempi rapidi e senza intoppi.