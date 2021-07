Caroselli vietati domenica sera in centro a Faenza in caso di vittoria dell’Italia alla finale degli Europei di Calcio. Dopo i festeggiamenti di martedì, l’Amministrazione Comunale ha deciso di impedire alle auto e ai mezzi a motore di accedere al centro faentino. In piazza si potrà arrivare a piedi, ma anche i festeggiamenti saranno sotto osservazione. I bagni nella fontana di alcuni tifosi durante i festeggiamenti per la vittoria della semifinale contro la Spagna non sono piaciuti.