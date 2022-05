Estrazioni, rigassificatore, CO2, eolico: la strategia energetica di Ravenna attende ancora risposte | VIDEO

Estrazione di gas, rigassificatore, impianto eolico marittimo e cattura della CO2. È il piano energetico che il sindaco Michele de Pascale vorrebbe per Ravenna. Sabato scorso il primo cittadino lo ha nuovamente sottolineato durante Work in Progress, la due giorni di lavori organizzata dal Gruppo Arcobaleno per il settore idrotermosanitario, settore coinvolto in prima persona nella crisi energetica di questi mesi. Il sindaco probabilmente lo ribadirà anche nel pomeriggio di lunedì all’incontro “Oltre il Pnrr” che vede coinvolto praticamente tutto lo stato maggiore del Partito Democratico, con l’assessore regionale allo sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla, Paola De Micheli, responsabile del Pd per l’attuazione del PNRR e i senatori del partito.