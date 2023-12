“Un’ondata di furti sta colpendo le campagne cittadine, in particolare le segnalazioni più recenti riguardano Piangipane e suoi dintorni dove sembra che un gruppo di ladri abbia ormai da qualche giorno bersagliato diverse case. Questi non sono casi isolati, i furti segnalati in città ed in altre frazioni si stanno moltiplicando in questo periodo. La situazione è particolarmente grave nelle campagne, dove i cittadini si sentono completamente abbandonati ed insicuri.

Ravenna è tristemente nota a livello nazionale per i dati negativi relativi ai furti in abitazione, che la vedono penalizzata nelle classifiche relative alla qualità della vita. Nonostante ciò, da parte di questa Amministrazione non ci sono state azioni dirompenti sul tema della sicurezza.

Il Sindaco deve ammettere le difficoltà ed iniziare a lavorare per risolvere il problema. I cittadini sono stanchi e chiedono una risposta concreta al fenomeno dei furti in abitazione.

La Lega torna a proporre il progetto “quartieri sicuri”, lanciato nel dicembre del 2022, che verrà migliorato ed aggiornato sulla base delle norme statali vigenti, per essere ripresentato in una formula migliorata rispetto alla prima stesura dello scorso anno, documento che incontrò il classico muro ideologico e fu bocciato dalla maggioranza. Ma questo è solo uno degli strumenti che il Comune dovrebbe adottare per contrastare i furti, l’opposizione ed in particolare la Lega evidenzia da sempre la necessità di aumentare i pattugliamenti della polizia municipale nel forese, incrementando la dotazione di organico e mezzi.

Questa amministrazione, come ci dicono i fatti, si è dimostrata incapace ed inefficace nell’affrontare i problemi legati alla sicurezza sul territorio comunale, ci auguriamo che abbia l’umiltà di chiedere aiuto allo Stato.”