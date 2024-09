Incidente alla rotatoria di fronte al casello dell’autostrada nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 18. Ad innescarlo una manovra azzardata, un’auto che ha imboccato la corsia sbagliata, quella di uscita, per entrare nella rotatoria. Inevitabile il frontale con un’altra vettura che in quel momento aveva imboccato la stessa corsia per uscire dalla rotonda ed entrare in via Granarolo. Fortunatamente per le persone coinvolte le conseguenze sono state lievi. È comunque dovuta intervenire un’ambulanza del 118, oltre alle forze dell’ordine.