Per il sesto anno, dal 20 al 22 settembre (con una piccola anticipazione il 19 a Castel Bolognese) torna TALK a Faenza: i biglietti saranno prenotabili da venerdì 6 settembre, con le consuete agevolazioni per abbonate e abbonati.

“L’edizione di quest’anno sarà anche più grande, con ancora più posti e con un programma più ricco: abbiamo aggiunto due spettacoli serali – il venerdì e il sabato, al Teatro Masini – e grazie all’amministrazione locale di Castel Bolognese, abbiamo anche organizzato una serata introduttiva giovedì 19 settembre”.

Gli incontri di Talk cominceranno venerdì pomeriggio e continueranno fino al tardo pomeriggio di domenica. Ci saranno, per la redazione del Post, tra gli altri: Luca Sofri, Francesco Costa, Elena Zacchetti, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Stefano Nazzi, Mario Macchioni, Viola Stefanello, Laura Loguercio, Matteo Bordone e Matteo Caccia. E poi ci saranno Michele Serra, Daniela Collu, Francesco Piccolo, Vera Gheno, Pif, Irene Soave, Paolo Giordano, Alessandro Baronciani, Vasco Brondi, Marino Sinibaldi, Mario Calabresi, Beatrice Mautino, Donatella Di Pietrantonio, Fabio Genovesi, Massimo Cirri, Stefano Fresi, Giorgio J. Squarcia, Janek Gorczyca, Rita Cucchiara, Dino Pedreschi, Paola Bonfante e le autrici e gli autori finalisti del Premio Vero: Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Paolo Pecere e Concetto Vecchio.

L’incontro di giovedì sera a Castel Bolognese e quelli di venerdì pomeriggio a Faventia Sales saranno a ingresso gratuito, non occorrerà nessuna prenotazione.

Per gli incontri di sabato e domenica e per quelli delle due serate al Teatro Masini sarà invece necessario il biglietto (uno diverso per ognuno dei quattro momenti). Agli incontri per i quali sarà necessario il biglietto non sarà possibile entrare senza prenotazione.

I biglietti saranno in vendita da venerdì 6 settembre alle 11.

Abbonate e abbonati del Post troveranno nella loro area personale sul sito del Post il codice per prenotare con lo sconto a loro dedicato (potranno acquistare a prezzo ridotto fino a due biglietti per ognuno dei quattro momenti di Talk – sabato, domenica e le serate a teatro di venerdì e sabato). Sarà inoltre possibile acquistare a prezzo ulteriormente scontato i biglietti per i bambini tra i 3 e i 14 anni non compiuti (i bambini con meno di 3 anni potranno entrare gratuitamente).

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 19 settembre

Castel Bolognese – Chiostro del Palazzo Comunale, Piazza Bernardi, 1

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ore 21 – Una rassegna stampa di notizie dal mondo

Con la redazione esteri del Post

Eugenio Cau, Laura Loguercio e Luca Misculin

Venerdì 20 settembre

Faventia Sales – Via San Giovanni Bosco, 1

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ore 16:30 – Vincere il Premio Strega, spiegato bene

Con Donatella Di Pietrantonio e Marino Sinibaldi

Ore 17:30 – Sono solo parole

Con Vera Gheno e Daniela Collu

Ore 18:15 – Fondata sul lavoro – Quando abbiamo iniziato a odiare quello che facciamo per vivere

Con Francesco Costa e Irene Soave

Ore 19 – Io e Ayrton. Com’era Senna, trent’anni fa – Con Stefano Fresi e Giorgio J. Squarcia

Ore 21:30 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)

Ingresso con biglietto

Washington, 6 gennaio 2021 – Con Stefano Nazzi e Luca Sofri e Francesco Costa

Sabato 21 settembre

Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1

Ingresso con biglietto

Ore 10 – I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Francesco Costa e Luca Sofri

Ore 11:30 – Questa non è una storia di capitano di barca

Con Janek Gorczyca e Giulia Siviero

Ore 12:15 – AI o IA? Come l’intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite

Con Matteo Bordone, Rita Cucchiara e Dino Pedreschi

Ore 14:30 – Ci vuole una scienza live – Perché una pianta non è un’isola: storie di piante, funghi e intelligenza

Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Paola Bonfante

Ore 15:15 – L’Africa non è un paese e altre cose che non sono

Attorno al libro di Dipo Faloyin

Con Eugenio Cau

Ore 16 – Ogni generazione è boomer delle successive

Con Michele Serra e Viola Stefanello

Ore 17 – Premio Vero – Per i libri che spiegano il mondo

Con Marino Sinibaldi e i finalisti: Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Concetto Vecchio e Paolo Pecere, in collegamento

Ore 18 – Tienimi Morning – Una rassegna stampa un po’ diversa

Con Matteo Bordone e Francesco Costa

Ore 19 – Canzoni d’amore e d’apocalisse

Con Vasco Brondi e Luca Sofri Andrea “Cabeki” Faccioli alla chitarra

Ore 21 – Teatro Masini (Piazza Nenni, 3)

Ingresso con biglietto

Momenti di trascurabile (in)felicità Con Francesco Piccolo e Pif

Domenica 22 settembre – Faventia Sales – Via san Giovanni Bosco, 1

Ingresso con biglietto

Ore 10 – I giornali, spiegati bene – Una rassegna stampa del mattino, ma in tre

Con Francesco Costa, Luca Sofri e Francesco Piccolo

Ore 11:30 – Novecento, il secolo scorso Il nuovo numero di Cose spiegate bene, letto, raccontato e disegnato

Con Mario Macchioni, Laura Loguercio, Stefano Nazzi

Illustrazioni live di Alessandro Baronciani

Ore 12:30 – Basaglia e i suoi

Con Massimo Cirri, Matteo Caccia e Valentina Furlanetto

Ore 14:30 – Singalong

Con Luca Sofri

Ore 15:30 – Tutti primi sul traguardo del mio cuore – La nascita della bici e del ciclismo, tra Frankenstein e Buffalo Bill

Con Fabio Genovesi

Ore 16:30 – Le vite degli altri

Mario Calabresi con Luca Sofri

Ore 17:30 – Le navi – Dai nostri inviati in mezzo al mare

Con Paolo Giordano e Luca Misculin