“La “lista Amici degli animali” presentatasi alle ultime amministrative locali del Comune di Ravenna, facente capo al candidato Alvaro Ancisi, durante una riunione ha visto l’intervento di un suo associato il quale ha chiesto di risolvere un problema relativo ad alcune decine di pesci rossi.

In quell’occasione una persona presente, volontaria molto attiva dell’Enpa, si è offerta per trovare una soluzione, rivolgendosi a questo ufficio.

Il fatto consiste nella presenza di una cinquantina di pesci rossi all’interno di un’ampia vasca utilizzata tempo fa per la raccolta dell’acqua da destinare all’irrigazione di orti. Il suddetto sito comprende anche un’immobile di rilevanti dimensioni il quale sarà radicalmente ristrutturato per dare ospitalità ad un ente pubblico. I responsabili dell’intervento trovatisi a dover gestire la presenza dei pesci avevano minacciato di decretarne la loro morte al fine di risolvere in modo drastico e sbrigativo il problema per loro imprevisto e seccante.

Essendo quindi entrati a conoscenza del potenziale pericolo in danno degli animali l’Enpa ravennate si è prontamente mobilitata e così nella giornata di mercoledì 27 ottobre u.s. si è dato il via ad un’operazione di cattura dei pesci per trasferirli in un luogo più consono ovvero presso il “Lago Max” a Ravenna, un tempo utilizzato per la pesca sportiva ma attualmente trasformato in una piccola oasi naturale ove trovano rifugio varie specie animali.

L’operazione di trasferimento ha richiesto molto tempo e l’impegno di più persone tra le quali lo stesso Max titolare dell’omonimo lago e dell’annessa pizzeria.

A nostro parere il nuovo habitat è di gran lunga migliore di quello in cui hanno vissuto fino ad ora i pesci.”