Questa notte, per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente su via Sant’Alberto, all’altezza della località di San Romualdo. L’impatto tra le due auto, una Toyota e una Citroen, ha coinvolto anche uno scooter Scarabeo. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi del 118 con quattro ambulanze e un’auto medica. In tutto, sei persone sono rimaste feriti nell’incidente: i quattro passeggeri a bordo di una vettura, il conducente dello scooter e il conducente della seconda auto coinvolta. Tre persone sono state trasportate all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità, mentre gli altri tre feriti sono giunti all’ospedale di Ravenna con un codice di bassa gravità. La strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore per permettere agli agenti della Polizia Locale di Ravenna di effettuare i rilievi di legge.