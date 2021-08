L’estate 2021 per i cani ravennati, può annoverarsi tra le peggiori circa le rinunce di proprietà. Il canile municipale è saturo, mentre la lista d’attesa per gli ingressi è alquanto lunga.

Ad aggravare il problema è il fatto che stiamo parlando, per buona parte, di rinunce riguardanti cani di grande stazza come gli immancabili pitbull, nonchè amstaff, cani corso etc.

A chi, a cuor leggero, ha deciso a suo tempo di accogliere, presso la sua abitazione un cane di grossa taglia, adesso con l’arrivo dell’estate non può pretendere di “disfarsene” spedendo al canile il malcapitato animale.

I cani in questione, se non gestiti con un’adeguata preparazione ed un minimo di competenza e di buon senso, non di rado sono forieri di situazioni difficili da gestire.

Il canile di Ravenna è attualmente al limite della sua capienza e a peggiorare questa situazione concorre la logistica della struttura all’interno della quale la presenza di cani problematici e/o di grossa taglia fa sì che invece di posizionare due o tre soggetti in un box, se ne deve utilizzare uno per ciascun’animale e poiché i box non sono infiniti….

Questo genere di problemi comporta una penalizzazione per gli ospiti del canile che potranno usufruire di tempi più limitati per lo sgambamento ed un aggravio di lavoro per i dipendenti e volontari.

Contestualmente alla situazione sopra descritta, se ne sta verificando un’altra che però coinvolge anche i cani di piccola taglia ovvero quelle bestiole che da sempre sono molto ricercate.

Succede che delle persone, con le idee poco chiare, si improvvisino allevatori e sperando in un facile guadagno ne favoriscano la riproduzione.

I tempi, ahinoi, sono come già detto, mutati e il miraggio di facile guadagno si rivela un fallimento.

Inviamo pertanto una raccomandazione a quanti vogliano adottare un cane: prima di farlo siate ben consapevoli che un cane è per tutta la vita e quindi occorre essere ben preparati e coscienti di ciò che si intende fare.

Fallire nell’adozione costituisce un guasto grave che immancabilmente si ripercuote sul cane, il quale attraverso varie vicissitudini ne pagherà le conseguenze negative.