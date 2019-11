Bancomat fuori uso e sistemi di pagamento pos non utilizzabili, app per tablet e smartphone che non rispondono. Nella giornata di sabato 9 novembre in tutta la provincia di Ravenna è stato impossibile utilizzare i sistemi di pagamento elettronico e servizi affini. Anche le carte di credito hanno fornito prestazioni a singhiozzo. Il problema è diffuso a livello nazionale, ma ancora ignota è la causa. Molte le lamentele e i disservizi agli sportelli automatici e nei punti vendita. Non è ancora tuttavia chiaro quale sia stata l’origine che abbia fatto nascere i malfunzionamenti