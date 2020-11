Confesercenti Ravenna organizza e promuove, nell’ambito de I Mesi del Commercio, un Energy Day previsto per giovedì 12 novembre presso la sede dell’associazione e sarà anche l’occasione per lanciare il nuovo Sportello Energia, in collaborazione con il Consorzio Innova Energia.

Durante il pomeriggio, infatti, le imprese interessate al risparmio sulle bollette e all’efficienza energetica (anche di casa) potranno rivolgersi allo Sportello su appuntamento, portando con sé le bollette per avere una consulenza gratuita.

Bruno Checcoli, nuovo referente di zona per Innova Energia in provincia e presidente di Confesercenti Lugo, ci spiega che “le piccole e medie imprese saranno al centro di un autentico cambio di scenario nel quale dovranno optare tra diverse offerte del mercato libero con grandi opportunità da sfruttare: è importante sapersi orientare e lo Sportello Energia di Confesercenti fornisce questo prezioso servizio.”

Dalle stime effettuate dai tecnici del Consorzio Innova Energia, che affianca in questa iniziativa la Confesercenti, su un campione significativo di bollette è possibile conseguire, con le buone pratiche e le scelte di efficienza, risparmi medi che possono oscillare tra il 10 e il 30% del costo totale della spesa energetica.

Si potrà prendere appuntamento con Bruno Checcoli tutti i giovedì pomeriggio presso la sede di Confesercenti Ravenna in Piazza Bernini 7 dalle 14:30 alle 18:00 (tel. 0544-292785), portando con sé le bollette di energia elettrica e gas.

L’iniziativa rientra nel calendario de “I Mesi del commercio” ed è resa possibile grazie al sostegno e contributo della Camera di Commercio di Ravenna.