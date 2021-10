Riprendono gli incontri a tema alla Riunione Cittadina di Faenza. Mercoledì 6 ottobre si terrà una serata dedicata ad un argomento molto dibattuto in questo ultimo mese: “Energia & caro luce – Il contenimento dei consumi domestici, fra efficienza e autoproduzione plug & play.

Ospite della serata sarà Massimo Berti, esperto del settore. Si entrerà nel merito anche del Microfotovoltaico e Autoconsumo Condiviso in ambito condominiale

L’appuntamento è per le 20.30 nei locali della Riunione Cittadina in Piazza Rampi 2 ( ex Molinella ) a Faenza

L’incontro si terrà nel rispetto delle regole di distanziamento per la prevenzione del Covid e sarà necessario il green pass .