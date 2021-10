Dopo le esperienze della Compagnia dei Racconti sul territorio di Castel Bolognese, giovedì 28 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Luigi Dal Pane verrà presentata la terza edizione della raccolta delle interviste svolte dalle volontarie e dai volontari che vogliono mettersi in gioco per raccontare le vite dei castellani più anziani, favorire il loro benessere e combattere la solitudine.

Il progetto è sostenuto da Auser territoriale provinciale, Asp della Romagna Faentina, Comune di Castel Bolognese e Chiesa Valdese e sarà coordinato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale.

In questa nuova tappa la Compagnia di volontari continuerà la sua azione nel territorio castellano per contrastare la solitudine delle persone anziane, attraverso l’incontro, lo stare insieme e il raccontarsi

Il progetto prevede la formazione di un gruppo di persone volontarie che andrà a visitare ogni anziano al fine di ascoltare le sue storie di vita per poterne scrivere una biografia. Le interviste saranno poi trascritte per divenire brevi racconti che saranno raccolti in una pubblicazione.

“Il cuore di questa nuova edizione – dichiara l’assessore ai servizi sociali Ester Ricci Maccarini – si configura ancora una volta come un valore alto della vita di relazione e come una forma di prevenzione primaria rispetto all’insorgere di patologie; in particolare quelle indotte dalla solitudine”.

Il progetto verrà presentato nel dettaglio giovedì 28 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale Luigi dal Pane, piazzale Poggi, 6 – Castel Bolognese, alla presenza della comunità coinvolta negli scorsi anni, composta da volontari delle precedenti compagnie e dagli anziani protagonisti delle scorse pubblicazioni. Durante la serata, aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà anche il primo incontro di formazione dedicato ai servizi per gli anziani presenti sul territorio tenuto dalla Dott.ssa Antonella Caranese, dirigente dei Servizi Sociali dell’URF.

Chi desidera diventare volontario/a della Compagnia dei Racconti può scrivere a ericci@villaggioglobale.ra.it o chiamare il 349 6481710; oppure rivolgersi alla segreteria del Comune di Castel Bolognese (0546 655845).