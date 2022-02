Stefano Cassani, 20enne di Cotignola, percorrerà 1200km per “Insieme a Te” nel suo pellegrinaggio della gioia fra Lourdes e Santiago de Compostela. Una missione a favore dell’Associazione che da anni è impegnata nella cura di un progetto al mare per consentire alle persone con disabilità di poter passare un periodo di vacanza in spiaggia.