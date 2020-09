La CNA organizza martedì 15 settembre ore 18 nel complesso “ex salesiani” via San Giovanni Bosco,1 un confronto tra i 4 candidati a Sindaco per il Comune di Faenza.

Il confronto verterà sulle priorità delle imprese scaturite durante il laboratorio partecipativo a cura di Cna “Faenza 20-25”.

“Un’ occasione di confronto importante a pochissimi giorni dal voto – dichiara il Presidente CNA Faenza Canzio Camuffo – partita dal basso e dalla nostra base associativa grazie ad un percorso partecipativo ed un sondaggio ad hoc che ha delineato proposte, priorità ed anche le tematiche che chiederemo ai candidati”.

Il confronto sarà all’americana, le domande a sorpresa saranno 4 ed i minuti a disposizione 3 per ogni candidato per rispondere, 1 minuto finale per l’appello al voto.

L’iniziativa è aperta a tutti, accesso consentito solo con mascherina e le sedute saranno appositamente distanziate.