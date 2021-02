Maurizio Bucci sarà il capolista dei candidati al Consiglio comunale per la Lista Civica La Pigna alle prossime elezioni di Ravenna.

Continua la formazione della lista dei candidati de La Pigna, che sarà caratterizzata dalla presenza di “personalità competenti e serie, provenienti da tutti i settori della società ravennate. Maurizio Bucci ha il compito di trainare e rafforzare questi gruppi di persone nonché il consenso dei ravennati per la candidata a Sindaco della Lista Civica La Pigna Veronica Verlicchi”.

“Imprenditore molto noto e attivo nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, Bucci assume per La Pigna anche la delega dei rapporti con l’imprenditoria di Ravenna, alla quale verranno a breve illustrati i progetti di rilancio economico ed occupazionale della lista La Pigna”.

“La Lista La Pigna si caratterizza per l’unità politica e programmatica, con grande forza e determinazione per far voltare pagina a Ravenna e per creare impresa, lavoro e benessere per i ravennati”.