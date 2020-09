Elezioni: Isola e Cavina si confrontano sui problemi legati al mondo sportivo

Un confronto dedicato al mondo sportivo. Il complesso degli ex Salesiani ha ospitato un confronto fra i candidati sindaco per le elezioni di Faenza dedicato alle realtà e alle problematiche che quotidianamente affrontano le numerose associazioni sportive presenti sul nostro territorio. Invitati però unicamente i due candidati dei principali schieramenti: Massimo Isola, candidato a sindaco per la coalizione di centro-sinistra, e Paolo Cavina, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra. Ai due candidati le società sportive hanno quindi chiesto come intendono affrontare la carenza delle strutture a Faenza dove è possibile svolgere attività con gli iscritti e come hanno intenzione di relazionarsi con un panorama alquanto frammentato di realtà sportive, anche nell’ambito dell’affidamento degli spazi dove poter praticare i singoli sport.