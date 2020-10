Educazione finanziaria: pillole video realizzate da La Bcc per affrontare l’incertezza economica

Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. Un mese utilizzato dagli istituti di credito per aiutare soci e clienti a fare investimenti per il futuro. Partita tre anni fa, l’iniziativa ha visto sul nostro territorio l’adesione di LA BCC che ogni anno ha sempre organizzato iniziative e appuntamenti di approfondimento. Tutte attività che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non possono essere organizzate, sebbene il tema di questi incontri sia oggi più che mai importante e d’attualità a causa del periodo d’incertezza economico conseguente alla pandemia. Non potendo quindi incontrare personalmente un grande pubblico, il Credito Cooperativo ha quindi deciso di pubblicare periodicamente, a partire dal 13 ottobre, alcune pillole video, su Facebook e Instagram e sul proprio sito internet, dedicate a determinate argomenti.