Slow Food Godo e Bassa Romagna e associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri organizzano presso l’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo il laboratorio pratico di cucina informale “Il pranzo delle feste” suddiviso in due appuntamenti, mercoledì 30 novembre e mercoledì 14 dicembre.

Rivolto a tutti, il laboratorio diretto dallo chef Roberto Dal Fiume dell’Osteria Malabocca di Bagnacavallo mostrerà come preparare un menu speciale per il pranzo delle feste.

Durante ogni serata è prevista la preparazione di due diverse pietanze che ogni partecipante potrà poi consumare sul posto o portare a casa con il proprio contenitore da asporto.

Queste le ricette della prima serata: uovo in camicia, dorato e fritto con purè di broccoli e maionese vegana ai pomodorini secchi; fagottini di farina di castagne farciti di tacchino, prugne secche con crema di parmigiano stagionato e nocciole tostate e grattugiate.

Queste invece le ricette della seconda: filetto di maiale con chutney di zucca allo zenzero, salsa di liquirizia e guanciale croccante; cannoli alle noci con crema alla zucca arancio con salsa al vin brulè.

Ore 18-21.

Massimo 9 partecipanti.

Costo: 30 euro per soci Slow Food / 35 euro per i non soci.

Cosa portare: quaderno per appunti, grembiule e contenitori da asporto.

Info e prenotazioni:

0545 280920 (Ecomuseo delle Erbe Palustri)

L’Ecomuseo fa parte del Ceas dei Comuni della Bassa Romagna.