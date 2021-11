È faentino il mago delle serrature d’auto più veloce d’Italia | VIDEO

Il faentino Davide Marini è il professionista più veloce d’Italia nell’aprire una serratura d’auto. Si è tenuta a Roma la seconda convention nazionale di “Chiavi auto Italia”, associazione di categoria che raggruppa i professionisti del settore duplicazioni chiavi. Durante la due giorni si è tenuto il Primo Campionato Nazionale di apertura di serrature auto con lishi. Senza possedere la chiave originale, in 50 secondi Davide Marini è riuscito ad aprire la serratura di un suv top di gamma. Un traguardo che acquista notevole importanza se si pensa che d’estate un professionista del settore serraturiero e di duplicazione chiavi, in una realtà come Faenza, riceve in media due clienti a settimana che lamentano di aver perso le chiavi della propria vettura. Una media che scende ad un cliente a settimana durante gli altri mesi dell’anno.