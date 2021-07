È Bruna Baldassarri la nuova presidente del Rotary Club di Lugo. La cerimonia di insediamento si è tenuta nei giorni scorsi all’hotel Ala d’oro di Lugo.

“Mi accingo a rappresentare il ruolo di presidente del Rotary Club di Lugo con gioia, emozione ed orgoglio – ha dichiarato Bruna Baldassarri -. È mia intenzione proseguire nel lavoro che ha svolto il mio predecessore Francesco Dapporto, che ringrazio per l’impegno messo in questi mesi. Ringrazio inoltre tutti coloro che sono stati disponibili ad entrare nel direttivo del club. Sono certa che tutti insieme potremo contribuire, ognuno con le proprie idee, nel realizzare progetti duraturi sulla linea dei principi di solidarietà, generosità e lealtà. Credo sia importante che tutti si impegnino per costruire un nuovo Rotary: c’è bisogno di tutti”.

Il nuovo organigramma del Rotary Club Lugo è così composto: Bruna Baldassarri (presidente), Antonio Tassinari (vicepresidente), Milla Lacchini (segretario), Ivan Fenati (tesoriere), Bruno Pelloni (prefetto). I consiglieri sono Emanuela Bacchilega, Giulio Camanzi, Giancarlo Ferlini, Bruno Marangoni, Carlo Staffa, e Simonetta Zalambani.