Donna trovata senza vita dal compagno, la casa invasa dal fumo | VIDEO

Una donna è stata trovata morta nella propria abitazione a Cervia dal suo compagno. L’appartamento era invaso dal fumo. La tragedia è avvenuta in via Visdomina, nella frazione di Montaletto di Cervia, in una palazzina a due piani. Il ritrovamento della donna, una 45enne, è avvenuto quando il compagno è rincasato a fine mattinata.

L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo degli operatori del 118 ormai la donna era morta. Sono stati trovati senza vita anche il cane e il gatto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno iniziato ad esaminare l’appartamento. Sembra che l’origine del fumo sia stato un incendio in cucina.

L’appartamento è stato sottoposto a sequestro e le indagini affidate ai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Ravenna. Il pubblico ministero di turno, Angela Scorza, ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna.