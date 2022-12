Oggi la signora Rita Guerrini è venuta nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna portando in dono, ai bambini ricoverati una favola da lei scritta, “Lella l’Acquadella” e distribuita insieme alle volontarie A.G.E.B.O.

Queste le sue parole: “E’ un progetto senza pretese, senza grandi numeri, fatto però di sostanza e desiderio di realizzazione che – con l’aiuto di tanti amici – ha raggiunto il suo obiettivo: regalare una favola ai bimbi ricoverati presso l’ospedale civile di Ravenna. Insieme a Marta, un’amica che svolge attraverso l’associazione AGEBO attività d volontariato, abbiamo consegnato per Natale, la favola di Lella a tanti bimbi ricoverati in pediatria, e lasciato copie nel reparto per altri piccoli amici. Abbiamo donato loro un sorriso, un momento di fantasia e condivisione con chi leggerà loro la favola di Lella, una favola contemporanea che parla di generosità, di natura e di rispetto per gli animali.”

Si può scaricare la favola di Lella l’acquadella dalla pagina facebook “Nonna Moderna” o scrivendo a rita@ritaguerrini.it per riceverla tramite email. Il progetto “Nonna Moderna” si trova nel sito www.ritaguerrini.it