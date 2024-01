Sabato 20 gennaio alle ore 20:30, la Sala Corelli – Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna si illuminerà di note e solidarietà in occasione della IV edizione di ROTARY & MUSIC, un emozionante concerto benefico organizzato dal Club Rotary Ravenna Galla Placidia, con il Patrocinio del Comune di Ravenna.

Sul palco si esibiranno la talentuosa soprano Monica De Rosa McKay, che regalerà al pubblico un programma avvincente di musica e poesia, accompagnata al pianoforte da Domenico Bevilacqua. Ad arricchire la serata, l’Orchestra dei Giovani si esibirà con un ensemble di flauti e un ensemble di ottoni, dirette magistralmente dai maestri Franco Emaldi e Marco Paganelli.

Il cuore di questa iniziativa è la beneficenza, con i proventi del concerto che saranno devoluti interamente all’Associazione Alzheimer di Ravenna. La collaborazione tra gli artisti e l’organizzazione benefica rappresenta un esempio tangibile di come la musica possa essere un veicolo per il cambiamento, unendo le persone per sostenere una causa comune.

Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia desidera ringraziare calorosamente i generosi sponsor che, accollandosi le spese relative alla realizzazione del concerto, hanno reso possibile la realizzazione della serata:

• Farmacia San Domenico

• Agenzia immobiliare SIVA

• Banca Mediolanum con l’agente Elisa Mercuriali

con l’agente Elisa Mercuriali • Gianni Frutta e Vino

• Fanti Macelleria e Cucina

• Istituto di bellezza Estetica

• Orafo Gerbella

• Mercato Coperto

• Scaioli Autonoleggio

Grazie al contributo di questi preziosi sponsor, ROTARY & MUSIC sarà non solo un concerto indimenticabile ma anche un gesto significativo di solidarietà verso chi combatte la malattia di Alzheimer. La presenza di coloro che parteciperanno contribuirà a rendere possibile un cambiamento positivo nella vita di coloro che affrontano la sfida dell’Alzheimer. Per questo motivo si invitano i cittadini a partecipare numerosi e a sostenere consapevolmente con la loro offerta l’iniziativa, dal momento che verrà indirizzata ad una associazione che opera a livello locale per il sostegno di coloro che si trovano in difficoltà.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi invitiamo a contattare il 335 7256523 referente Rotary Club Ravenna Galla Placidia e/o l’Associazione Alzheimer di Ravenna.