Fino a venerdì 18 ottobre è possibile acquistare il menù su Vivaticket

Tutto pronto per “Lugo in Tavola Festival”. L’iniziativa organizzata dal Consorzio AnimaLugo torna sabato 19 ottobre con un’edizione rinnovata. Fino alla sera di venerdì 18 ottobre è possibile acquistare il proprio menù preferito sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita autorizzati, mentre il giorno dell’evento si potrà prenotare direttamente presso il locale scelto per l’aperitivo, la cena o il dolce.

Chi vuole gustare i piatti e le stuzzicherie preparate dai 14 bar, ristoranti e pasticcerie lughesi coinvolti potrà quindi acquistare il menù, scegliendo il numero di portate e l’orario in cui consumarle. Diverse le possibilità di scelta nella formula dell’edizione 2019 del Consorzio AnimaLugo. Chi vorrà fare un aperitivo in centro potrà acquistare un coupon di 5 euro da consumare in uno del cinque locali aderenti all’iniziativa (Timiama Caffè, Smile Cafè, .Doc Book Cafè, Konnubio e Vineria Rossini). Per la cena sono nove le proposte, composte da una o due portate e prezzi diversi a seconda della scelta, selezionate dai locali Ristorante Ala D’Oro, Osteria Da Noi, Gingerino Caffè, Vineria Rossini, Jolly Lugo, Ristorante Zambra, Timiama Caffè, Boario Cafè&Bistrò e LUG dla Rumàgna – Birreria e Cucina. Infine, sarà possibile concludere la serata con il dolce della Pasticceria Bar Tazza d’Oro o della Pasticceria Tiffany. Alle portate della cena e del dolce non mancherà il vino, selezionato da Terre Cevico.

A fare da cornice all’evento ci sarà il “Lugo Vintage Festival”, altra iniziativa del Consorzio AnimaLugo, che ritornerà in centro il 19 e 20 ottobre. Sarà così possibile gustare i piatti tipici della tradizione romagnola nell’atmosfera vintage degli anni ’50.

“Lugo in Tavola Festival” è un progetto del Consorzio AnimaLugo, realizzato con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Confesercenti, Confcommercio-Ascom, Cna, Confartigianato, Bcc – Credito cooperativo ravennate e imolese e Camera di commercio Ravenna, la collaborazione dell’istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme. Si ringraziano Terre Cevico, che ha selezionato i vini abbinati alle portate, lo sponsor dell’evento Rustichelli Color e il gruppo Hera. L’evento è coordinato dall’agenzia Wap srl di Lugo, che ne ha curato anche il progetto grafico ed editoriale (www.wap-box.it).

In caso di pioggia il programma non subirà variazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Consorzio AnimaLugo al numero 0545 011841, oppure consultare i siti www.vivilugo.it e www.animalugo.it o la pagina Facebook “Vivilugo”.