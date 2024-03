Domattina 5 marzo, dopo aver rimosso gli impianti semaforici, verrà messa in esercizio la nuova rotatoria di intersezione tra la Casolana e la Via Emilia.

La polizia locale e la polizia provinciale saranno sul posto per la gestione del traffico durante la rimozione dei semafori e per la messa in funzione della rotonda.

I lavori proseguiranno quindi all’interno della rotatoria per terminare, salvo imprevisti, nel mese di aprile.