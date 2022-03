Disturbi dell’alimentazione: in Pediatria la taverna “Il Bradipo”, per sostenere le ragazze nei pasti | VIDEO

Inaugurata la taverna “Il Bradipo” nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, una sala dedicata alle pazienti ricoverate per un disturbo della nutrizione o dell’alimentazione. Una saletta dove le ragazze possono mangiare tutte assieme, assistite da personale formato, o svolgere lavori di gruppo, colloqui o altre iniziative, decorata con alcune regole scritte dalle stesse ragazze, allestita grazie alla donazione di diversi gruppi e privati cittadini.

A seconda del livello di complessità, sono vari i livelli di cura a cui può andare incontro un paziente preso in carico nel Percorso Clinico Aziendale per la Diagnosi e il Trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Un livello ambulatoriale, un livello di day hospital, che verrà in futuro sempre più potenziato per ridurre i ricoveri, e il ricovero vero e proprio, nei casi più gravi, con la permanenza in ospedale che può andare dai 30-40 giorni fino anche a due mesi e mezzo.

Sono stati 198 i pazienti presi in carico nel 2021, 58 i minori, 22 i ricoveri in pediatria. 10 in più rispetto all’anno precedente. Ad ogni livello, a fianco di chi intraprende il percorso e delle loro famiglie, un’equipe multidisciplinare costituita da psicologi psicoterapeuti, pediatri, psichiatri o neuropischiatri infantili, medici nutrizionisti, dietisti, infermieri e personale socio-sanitario appositamente formato.